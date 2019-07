Kean ai saluti, Calciomercato: Paratici a colloquio con l’Everton

Kean ai saluti. La Juventus starebbe pensando di far partire il giovane attaccante bianconero. Tante le proposte arrivate da tutt’Europa. In Italia interessato il Milan, in Inghilterra Everton e Arsenal.

Moise Kean potrebbe andare a giocare in Premier League. Tra le possibili squadre interessate ci sarebbero Everton ed Arsenal. In Italia il Milan spera di poter strappare l’attaccante ai bianconeri.

Kean ai saluti, la Juventus a colloquio con l’Everton

Secondo quanto riportato dalla testa gianlucadimarzio.com, la Juventus sarebbe a colloquio con l’Everton per il giovane Kean. Infatti, la partenza per l’Inghilterra di Fabio Paratici è stata sfruttata dall’Everton per parlare del futuro di Moise Kean (19).

Il giocatore, dopo i contatti con il suo procuratore Mino Raiola, avrebbe aperto alla possibilità di giocare nel club del Merseyside. Adesso si attende l’ok definitivo di Sarri e soprattutto la richiesta della società bianconera che sembra agirarsi intorno ai 30 milioni di euro.

