Daniele Rugani lascia la Juventus? Il difensore verrà sacrificato in questa sessione di calciomercato. Sarri deve decidere tra lui ed un altro calciatore.

Demiral o Rugani: insieme non possono stare alla Juventu, uno dei due deve necessariamente partire. Al momento l’indiziato numero uno sembra essere il difensore centrale italiano classe 1994. Sebbene sia un pupillo di Maurizio Sarri, infatti, le ottime prestazioni dell’ex Sassuolo, in aggiunta al fatto che è arrivato proprio in estate, lo rendono quasi intoccabile nonostante le voci di mercato continuino a moltiplicarsi.

Rugani lascia la Juventus, Calciomercato: colpa di Demiral

Al momento il giocatore non ha ancora espresso il suo pensiero riguardo ad un possibile addio ai bianconeri così come, da Torino, Paratici, Nedved e Sarri non hanno ancora deciso definitivamente se lasciarlo partire o meno.

Quel che è certo, però, è che il prezzo del suo cartellino è davvero alto: base di partenza pari a 40 milioni di euro a salire, ma non è da escludere che possa toccare cifre piuttosto importanti.

La decisione, comunque, sarà tra lui e Demiral, con il secondo assolutamente favorito e già in forma nelle primissime uscite stagionali. Se il ragazzo ex Empoli dovesse partire sarebbe un vero e proprio dispiacere per tutti i tifosi che lo pensavano già da molti anni come il futuro baluardo della retroguardia della Juventus.

Dopo tanti anni di Juve, però, il ragazzo non è mai riuscito definitivamente ad esplodere nonostante i miglioramenti continui ed evidenti di tutti questi anni. L’anno scorso, inoltre, sotto l’egida di Allegri, ha avuto molto spazio con prestazioni davvero convincenti ma, evidentemente, non fino in fondo a quanto pare.

Il ragazzo, però, nell’annata 2018/2019 ha giocato la sua stagione migliore alla Vecchia Signora sotto tutti i punti di vista, soprattutto del rendimento. Forse è proprio adesso il caso di venderlo per monetizzare.

