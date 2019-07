Altra cessione in casa Juve, Calciomercato: parte un big

Altra cessione in casa Juve. Un big è pronto a lasciare la maglia bianconera per andare a giocare in Francia. Si tratta del centrocampista campione del mondo Blaise Matuidi.



Blaise Matuidi è stato sicuramente tra i protagonisti dell’ultima stagione bianconera, ma con Sarri sulla panchina, le cose sembrano essere cambiate. Il francese non sembra rientrare nei piani del tecnico toscano.

Matuidi ai saluti, torna in Francia

La Juventus saluta Blaise Matuidi. Infatti, secondo il portale francese “Paris United”, il centrocampista avrebbe confidato al suo entourage di voler lasciare Torino e tornare a giocare in Francia. Paris Saint Germain e Monaco le due mete possibili.

Addirittura, secondo gli esperti di mercato, il club monegasco avrebbe già avuto un colloquio con Mino Raiola e lo stesso Matuidi i per trattare il possibile trasferimento in Francia. Bisogna dire che sono diverse le proposte sul tavolo del centrocampista francese, adesso la Juventus dovrà valutare se tenerlo in rosa o provare a fare cassa.

Matuidi torna al Paris Saint Germain

Il Psg avrebbe chiesto informazioni alla Juventus per una possibile cessione del centrocampista bianconero Matuidi. Il giocatore non sembra rientrare nei piani del neo tecnico Maurizio Sarri e questo potrebbe agevolare l’intera trattativa. In settimana, secondo i colleghi transalpini, ci sarà un incontro tra Matuidi e lo stesso Sarri per decidere il futuro del campione del mondo. I club francesi sono alla finestra.

