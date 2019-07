Dani Alves potrebbe tornare alla Juventus, questa è la voce di calciomercato che nelle ultime ore sta facendo letteralmente impazzire i tifosi.

Il calciatore scherza sui social network, dove sottolinea che qualcuno potrebbe anche prendere in considerazione il suo curriculum vitae. Terminata l’avventura al Psg potrebbe, come Gigi Buffon, tornare in bianconero dove ha fatto la differenza soprattutto in Europa.

Dani Alves torna alla Juventus? Calciomercato, scenario possibile perché…

I bianconeri sono alla ricerca di un terzino per completare il pacchetto arretrato e sarebbero così in grado di farlo con un giocatore di grandissima esperienza. Va detto però che il ragazzo ha creato non poco scompiglio nello spogliatoio.

Tutti ricordano la finale di Cardiff e il misterioso epilogo nella ripresa dopo un intervallo turbolento. La decisione è da prendere in fretta perché Manchester City e Barcellona potrebbero risvegliarsi improvvisamente.

