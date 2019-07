Qual è la verità dietro al passaggio di Romelu Lukaku alla Juventus? Il calciomercato della squadra bianconera si accende e potrebbe portare a un grande colpo.

Nelle ultime ore si è parlato molto della possibilità di vedere uno scambio con Paulo Dybala al Manchester United e l’attaccante belga, più soldi, in bianconero. Molti hanno pensato però che si trattasse semplicemente un modo per mettere pressione all’Inter per farsi cedere Mauro Icardi a una cifra molto bassa.

Lukaku alla Juventus? Calciomercato: tutta la verità

Difficile capire cosa ci sia dietro, anche se c’è da dire che Romelu sarebbe perfetto per giocare al fianco di Cristiano Ronaldo. L’obiettivo è quello di formare un reparto offensivo di livello che sia ancora più forte di quello dello scorso anno.

Attenzione però a questo calciomercato che sembra essere quello degli annunci ancora prima dell’ufficialità e dunque dei passi indietro. L’abbiamo visto con Mattia Perin, poi è accaduto prima con James Rodriguez al Napoli e poi Angel Correa al Milan.

