Calendario Serie A 2019-2020: l’elenco di tutti i giocatori squalificati durante la prima giornata di campionato. Intanto oggi ci saranno i sorteggi.

Ci siamo, la nuova stagione di Serie A 2019/2020 sta per partire con il sorteggio in diretta. Le 20 squadre del nostro campionato scopriranno tutti gli abbinamenti settimana per settimana, ma ci saranno alcuni giocatori che dovranno attendere per scendere in campo dal momento che sono stati squalificati durante l’ultimo turno dell’anno scorso.

Sorteggi Calendario Serie A 2019 2020: squalificati prima giornata campionato

Sono 6 gli squalificati dell’ultima giornata dello scorso campionato, ma 2 di questi non fanno più parte della Serie A dal momento che sono tornati a vestire le maglie delle rispettive formazioni che li avevano mandati in Italia in prestito.

Stiamo parlando di Bakayoko, che il Milan non ha riscattato e che per questo motivo è tornato al Chelsea in attesa di una nuova sistemazione, e di Keita Balde, che è tornato al Monaco dopo che l’Inter non ha esercitato per lui il diritto di riscatto.

Saranno invece 4 i giocatori che salteranno la prima giornata di Serie A 2019-2020 per squalifica, 2 dei quali sono di proprietà del Sassuolo: il primo è Domenico Berardi mentre il secondo è Francesco Magnanelli.

L’Inter, invece, dovrà rinunciare ad Ivan Perisic anche se difficilmente avrebbe trovato spazio all’interno delle rotazioni di Antonio Conte visto che non sembra rientrare più nei piani societari.

L’ultimo nome invece appartiene all’Atalanta e si tratta di Josip Ilicic: anche lui rientrerà nella seconda giornata.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK