Dybala per Lukaku potrebbe esere il grande colpo dell’estate per il Manchester United e la Juventus, mentre potrebbe diventare la grande beffa per l’Inter.

Paulo Dybala potrebbe lasciare la Juventus e volare in Premier League per giocare con la maglia del Manchester United. La Joya avrebbe accettato la possibilità di trasferirsi in Inghilterra per far approdare a Torino l’attaccante dei Red Devils Lukaku.

Dybala-Lukaku, ecco pronto lo scambio dell’estate

Come riportato dal Mirror, lo scambio tra Juventus e Manchester United tra Dybala e Lukaku è un’ipotesi più che concreta. Ma bisogna stare attenti ad alcuni aspetti. Il tempo, ad esempio, diventa fondmentale: l’8 agosto comincia la Premier League ed i Red Devils dovranno chiudere la trattativa la fine di questa settimana. Nei prossimi giorni, pertanto, bisognerà sviluppare gli ultimi accordi e limare i dettagli per concludere un’operazione che sarebbe incredibile.

Naturalmente la data di scadenza, non è un’esclusiva solo per i bianconeri. Pertanto anche l’Inter nei prossimi giorni dovrà accellerare e, come riporta il Daily Mail, dovrà trovare il modo per accontentare le richieste del club inglese e dell’attaccante belga. Al momento i rapporti sembrano raffreddati e questo ha dato la possibilità alla Juventus di poter pensare a quest’operazione parallela che potrebbe portare a Torino uno degli attaccanti più ricercati d’Europa.

