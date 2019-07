Calciomercato Juventus: Cristiano Ronaldo vuole portare a Torino due giocatori che, secondo lui, sono fondamentali. CR7 fa il mercato dei bianconeri.

Non è un mistero il fatto che Cristiano Ronaldo sia molto influente all’interno non solo dello spogliatoio bianconero ma anche per le scelte di calciomercato Juventus. E’ sempre stato così fin dai tempi del Real Madrid e, probabilmente, sempre sarà. La presenza di CR7 è sempre stata decisiva, in un senso o nell’altro per l’affondo o meno delle trattative per i bianconeri. Adesso il portoghese vorrebbe portare a Torino due giocatori che potrebbero, secondo lui, fare la differenza nella Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus: Ronaldo vuole due ex compagni

Il primo nome sulla lista di Ronaldo, che ha suggerito più volte a Fabio Paratici e Pavel Nedved, è quello di Marcelo. Il terzino brasiliano, suo vecchio compagno di squadra al Real Madrid nonché fedelissimo suo grande amico, potrebbe sbarcare a Torino grazie alla “spinta” del nazionale del Portogallo.

La prova concreta della potenza e dell’importanza del ragazzo nelle trattative va ricercata nell’approdo alla Juventus di De Ligt in bianconero: il benestare nella trattativa l’avrebbe dato proprio lui, almeno secondo quanto riportato da Calciomercato.it,in particolar modo dopo aver battagliato con lui in campo in campo con la Nazionale del Portogallo contro l’Olanda.

