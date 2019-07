Calciomercato Juventus: Matteo Darmian sembra allontanarsi sempre più. Per il terzino la concorrenza sembra aumentare sempre più: obiettivo sfumato?

Aumenta ancor di più la concorrenza per arrivare a Matteo Darmian. La Juventus, che ha sempre pensato a lui come la soluzione low-cost per sistemare la difesa, adesso potrebbe incredibilmente sfumare. Il motivo? oltre all’Inter, che è sempre vigile sul ragazzo ex Torino oggi al Manchester United, si sarebbe inserito anche un altro top club europeo.

Calciomercato Juventus: Darmian al Barcellona, trattativa in corso

Il Barcellona, infatti, su suggerimento di Ariedo Braida, avrebbe iniziato a fare sul serio per avere l’esterno basso di difesa italiano, in grado di giocare indifferentemente sia a destra che a sinistra, nella propria squadra.

Il ragazzo classe 1989, infatti, rappresenterebbe quell’elemento duttile, affidabile, sicuro e low-cost che moltissime formazioni necessitano avere all’interno della propria squadra.

La Juventus sarebbe una di queste ma prima deve necessariamente far partire qualcuno là dietro per poter fare cassa: Cancelo è bloccato e partirà soltanto a fronte di un’offerta stellare, Alex Sandro e De Sciglio sembrano intoccabili mentre per Pellegrini si valutano dei prestiti. Cuadrado sarebbe il cavallo di ripiego in grado di adattarsi, ma non è una soluzione che sembra convincere tutti (anche se Sarri sarebbe convinto delle sue potenzialità da esterno basso).

Proprio per questo motivo Matteo Darmian del Manchester United sarebbe un ottimo affare per i bianconeri ma adesso il Barcellona sembra aver affondato il colpo e ottenuto in vantaggio che sembra essere decisivo.

