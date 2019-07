Scambio Cancelo-Eriksen, Calciomercato Juventus e Tottenham: Paratici vola a Londra per smuovere il mercato in uscita e propone una soluzione agli Hotspur.

Al momento rimane solo un’idea ed una suggestione, ma lo scambio Cancelo-Eriksen tra Juventus e Tottenham si potrebbe fare. Fabio Paratici, infatti, nei prossimi giorni volerà in Inghilterra per smuovere il mercato in uscita e tra le tante tappe in programma ce n’è anche una in casa degli Hotspur.

Scambio Cancelo-Eriksen, Calciomercato Juventus e Tottenham: lo scenario

Il terzino portoghese era segnalato in uscita fino all’inizio del ritiro estivo della Juventus, ma poi in queste settimane sembrerebbe aver convinto Maurizio Sarri a concedergli spazio e fiducia: sarà lui anche quest’anno il titolare inamovibile sulla fascia destra, salvo clamorosi colpi di scena.

L’idea sarebbe quella di uno scambio quasi alla pari tra le due formazioni, dal momento che l’ex giocatore dell’Inter è valutato circa 55-60 milioni di euro, mentre gli Spurs valutano Eriksen circa 80.

La distanza non è incolmabile e quel che è certo è che Nedved e Paratici non farebbero fatica a riconoscere qualcosa in più al Tottenham per accaparrarsi uno dei fenomeni a livello europeo.

Nel caso in cui dovesse partire Cancelo, però, in quel momento la Vecchia Signora si ritroverebbe scoperta sulla destra e per questo dovrebbe scendere nuovamente sul mercato, soprattutto dopo l’addio di Spinazzola destinazione Roma.

