Higuain resta alla Juventus? Calciomercato: il Pipita vuole solo i bianconeri

Higuain resta alla Juventus, questa sembra essere la decisione che ha preso il Pipita in vista della prossima stagione. L’attaccante argentino vorrebbe continuare l’avventura in bianconero.

Gonzalo Higuain, attaccante della Juventus e della nazionale argentina avrebbe deciso di rimanere a Torino. Una decisione che il centravanti ex Chelsea avrebbe ponderato già da diverse settimane, ma che non è detto venga accontentata dalla società bianconera.

Higuain vuole la Juventus, ma…

Secondo l’edizione serale di Sky Sport, Gonzalo Higuain resta l’obiettivo numero uno della Roma per l’attacco. Il centravanti argentino continua a non aprire le porte ad un eventuale addio alla Juventus. In cuor suo è convinto di restare in bianconero con Maurizio Sarri per dimostrare di essere ancora un attaccante da grande squadra.

La Roma, pertanto, avrebbe incassato l’ennesino del Pipita e starebbe puntando su Mariano Diaz, anche se la valutazione si agira intorno ai 40 milioni di euro, molto più di quanto avrebbero pensato di spendere per il dopo Dzeko. La Juventus avrebbe praticamente chiuso con Lukaku e venduto Dybala e Kean all’estero. Questo apre alla possibilità di permanenza di Higuain anche se aleggia l’ombra Mandzukic.

