Si blocca di colpo la trattativa della Juventus per cedere Kean all’Everton: le condizioni dei bianconeri non soddisfano gli inglesi. Affare saltato?

Potrebbe saltare di colpo l’affare che fino a qualche giorno fa sembrava in dirittura d’arrivo tra la Juventus, Moise Kean e l’Everton. Le parti, dopo alcuni incontri che si sono fatti via via più formali, avrebbero trovato un accordo ma i bianconeri fanno muro per quanto riguarda una condizione fondamentale sulla quale non vogliono cedere: l’affare salta all’improvviso?

Kean all’Everton non si fa? Calciomercato Juventus: trattativa bloccata

Il motivo di questo stallo improvviso per quanto riguarda Kean all’Everton va ricercato nella volontà della Vecchia Signora di cedere sì a titolo definitivo il ragazzo per circa 40 milioni di euro, ma allo stesso tempo mantenere il controllo sul giocatore tramite una clausola di recompra.

Questa scelta non sarebbe piaciuta al club militante in Premier League che, al contrario, non vorrebbe rischiare di perdere il talentuoso attaccante classe 2000 tra qualche anno.

Il mercato in Inghilterra chiuderà l’8 luglio e per questo motivo la Juventus, così come sta accadendo per Dybala, dovrà sbrigarsi per provare a chiudere l’affare.

Fabio Paratici e Pavel Nedved proveranno in tutti i modi a trovare un accordo per cedere il ragazzo che Maurizio Sarri ormai sembra essersi convinto a voler cedere.

Staremo a vedere che cosa accadrà nei prossimi giorni che si preannunciano infuocati ma una cosa è certa: il futuro di Kean potrebbe non essere in Premier League.

