Paulo Dybala lascia la Juventus? La Joya è pronta a dire addio ai bianconeri in questa sessione di calciomercato. La data dell’addio è fissata.

E’ tutto ancora in forse per Paulo Dybala, il cui futuro è tutto da scrivere. Pavel Nedved ha rilasciato una dichiarazione in cui ha fatto trapelare la volontà di sedersi ad un tavolo e discutere del destino della Joya, ben consapevole del fatto che ci sono offerte.

Allo stesso tempo, però, al momento non c’è nulla di concreto per sedersi ad un tavolo e trattare. Intanto è stata fissata la data ultima, dopo la quale l’argentino rimarrà alla Juventus.

Scambio Dybala-Lukaku, Calciomercato Juventus e Manchester United: l’8 agosto si decide

L’ideale per i bianconeri sarebbe inserire Dybala nell’affare Lukaku, con il belga che arriverebbe a Torino in cambio di soldi ed una contropartita tecnica. L’ex Palermo in tal senso potrebbe essere l’ideale anche se non sarà facile.

L’8 agosto, in tal senso, sarà la data ultima in quanto proprio in quel giorno chiuderà il calciomercato della Premier League. Insomma, non rimane tanto tempo ed adesso sta al Manchester United fare il passo in avanti ben consapevole del fatto che Maurizio Sarri e la Juve valutano l’attaccante classe 1993 qualcosa come circa 80 milioni di euro, mentre Lukaku è stimato circa 85/90.

La concorrenza in tal senso non manca: Tottenham e Psg rimangono alla finestra per lui, il quale sta vivendo un’estate davvero bollente: lascerà la Juventus o no?

