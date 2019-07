Milinkovic-Savic è pronto a lasciare la Lazio: Claudio Lotito ha deciso che il centrocampista serbo verrà ceduto. La Juventus è in prima linea.

Un’estate fa era l’oggetto dei desideri di tutta Europa, oggi dopo una stagione sottotono l’appeal di Milinkovic-Savic non è affatto mutato, anzi. Il centrocampista classe 1995 della Lazio, che un anno fa era assolutamente incedibile, adesso potrebbe lasciare i biancocelesti: a deciderlo è Claudio Lotito, presidente degli aquilotti, che ha fatto la sua scelta.

Milinkovic-Savic lascia la Lazio, Calciomercato: Juventus sfida Manchester United

La battaglia per arrivare al nazionale della Serbia, però, è davvero dura ed in salita: la concorrenza, come sempre, non manca affatto con il Manchester United che, come la Juventus, è in prima linea per il ragazzo 24enne.

Al momento il suo valore di mercato secondo la Lazio è di circa 90 milioni di euro, ma difficilmente i Red Devils, così come i bianconeri, potrebbero arrivare a questa cifra. Lo United, però, ha una freccia importante nella propria faretra: Paul Pogba.

Ecco allora che la girandola di mediani è fatta: nel caso si riuscisse a trovare un accordo tra i bianconeri ed i londinesi per il francese, ecco che i soldi incassati dalla formazione di Premier League verrebbero reinvestiti in toto per Milinkovic-Savic.

Pogba alla Juventus, Calciomercato: le cifre sono troppo alte

Nel caso, tuttavia, in cui il francese rimanesse a Londra, ecco che la Vecchia Signora si potrebbe buttare a capofitto sul serbo classe 1995. Insomma, Pogba e Milinkovic sono legati da un filo rosso molto importante che difficilmente si potrà sciogliere.

Le cifre, al momento, rimangono davvero elevate e fuori mercato: le pretese sono destinate ad essere necessariamente abbassate. Nel caso in cui non si trovasse l’accordo, allora, Simone Inzaghi avrebbe nuovamente a disposizione il suo centrocampista per un’altra stagione almeno.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK