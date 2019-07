Si continua a parlare di Neymar alla Juventus, il calciatore brasiliano potrebbe diventare un acquisto più importante del calciomercato 2019.

Cristiano Ronaldo è stato intervistato da Marca e ha svelato: “Non so se andrà al Barcellona, ma io e Neymar andiamo molto d’accordo. Ci siamo visti anche di recente. Si parla molto di lui. Questo è il lavoro della stampa perché devi vendere, io credo che alla fine rimarrà al Paris Saint German”.

Neymar alla Juventus, Cristiano Ronaldo: “Andiamo d’accordo e…”

Aggiunge su De Ligt: “Se ho avuto un ruolo importante io? Non credo. In Nations League gli ho fatto i complimenti. L’ho detto come uno scherzo, ma non è un calciatore che decide un affare. Certo ora sono contento che sia con noi”.

Sul Barcellona: “Lo vedo di nuovo come una squadra molto forte. Con de Jong e Griezmann si sono rinforzati molto. Questo è uno dei migliori team del mondo”.

