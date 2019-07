Paul Pogba alla Juventus? Il calciomercato potrebbe regalare ancora delle sorprese per la squadra bianconera allenata da Maurizio Sarri.

La situazione per As è ben definita con il Real Madrid che proverà l’offensiva decisiva visto che al momento il Manchester United non ha comprato l’erede. I Red Devils hanno tempo fino all’8 agosto quando chiuderà il calciomercato in entrata della Premier League e nel mirino rimangono Sergej Milinkovic Savic e Bruno Fernandes.

Pogba alla Juventus? Calciomercato: offensiva decisiva!

Al momento sembra che i bianconeri si siano del tutto defilati anche se nulla è da escludere visto che il calciatore sogna il ritorno in Italia. Con la maglia bianconera era riuscito a dimostrare di essere un vero campione e ha avuto la possibilità di crescere davvero molto.

