Il calciomercato della Juventus continua ad essere sicuramente tra i più vivi ed interessanti dell’intero panorama calcistico europeo. Dopo i grandi colpi adesso si pensa alle cessioni.

In casa bianconera c’è bisogno di sfoltire la rosa e soprattutto creare i presupposti per una stagione di alto livello con giocatori funzionali alle teorie tattiche di Maurizio Sarri

Calciomercato Juventus, ceduti sei attaccanti!

Cristiano Ronaldo è la vera punta di diamante della Juventus anche per la prossima stagione e tutto verrà costruito intorno a lui. La difesa è stata sistemata, il centrocampo anche, adesso bisogna fare un pò di chiarezza e ordine in attacco. Per fare questo per prima cosa bisogna pensare a qualche cessione.

Per questo la società bianconera ha iniziato a lavorare in tal senso. Il primo nome a partire è quello di Moise Kean che andrà all’Everton. Per il trasferimento del giovane attaccante manca solo l’ufficialità che potrebbe arrivare entro questo fine settimana. Alla Juventus andrà una cifra di circa 40 milioni di euro con il diritto di recompra. Dopo l’ottima stagione vissuta con la maglia dell’Imolese, in Serie C, Eric Lanini piace e non poco in Serie B. Per lui forti gli interessi di Venezia e Pescara. Ma la società che sembra essere più convinta è il Cosenza. La Juve valuterà le offerte.

Dybala e Mandzukic con le valigie in mano

Paulo Dybala nonostante la gloriosa numero 10 sulle spalle potrebbe lasciare la Juventus per andare a giocare al Manchester United. I bianconeri avrebbero individuato nello scambio con Lukaku un’occasione per far partire Dybala e liberare pertanto uno spazio in attacco. L’attaccante argentino non rientra nei piani di Sarri anche se domani lo incontrerà ed insieme prenderanno la decisione definitiva.

Mario Mandzukic è il maggior indiziato a lasciare la Juventus. A Sarri serve un attaccante d’area di rigore, uno capace, se possibile, di fare reparto da solo, ma soprattutto uno abile a finalizzare le azioni dei compagni. Per questo il croato potrebbe essere sacrificato per far restare Gonzalo Higuain.

Higuain potrebbe restare, Mavididi vicino al Benevento

Tra i giovani della Juventus Under 23 che hanno maggiori richieste c’è sicuramente Stephy Mavididi. L’ex attaccante dell’Arsenal è reduce dalla tournèe asiatica agli ordini di Maurizio Sarri. Adesso è molto vicino al Benevento di Filippo Inzaghi.

Gonzalo Higuain lo citiamo pe ultimo perchè nonostante viene costantemente dato vicino all’addio con la Roma in pole, il forte attaccante bianconero potrebbe rimanere a Torino per fare il vice Lukaku, un ruolo che potrebbe accontentare il Pipita che vorrebbe tanto rimanere a giocarsi le sue possibilità con la maglia della Vecchia Signora.

