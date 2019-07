Dybala al Manchester United, Calciomercato: è fatta!

Paulo Dybala al Manchester United non è più una semplice suggestione di mercato, infatti, la Joya starebbe, tramite il suo procuratore, cercando l’accordo con i Red Devils.

Paulo Dybala potrebbe essere sempre più vicino all’Inghilterra. L’argentino rientrerà a Torino giovedì, ma già ieri uno dei suoi rappresentanti Jorge Antun è volato a Londra dove sta discutendo con il Manchester United.

Dybala vicino al Manchester United, la Joya deciderà giovedì

L’argentino, in cuor suo, non vorrebbe lasciare la Juventus, ma intanto sta ascoltando cosa offre il Manchester United e poi valutarà con il suo entourage la decisione da prendere. Qualora si raggiungesse un accordo economico tra le parti, ci sarebbe la svolta nella trattativa di scambio che porterebbe Romelu Lukaku in bianconero.