Cristiano Ronaldo fa una promessa alla Juventus: CR7 ne è assolutamente sicuro ed i tifosi iniziano a sperare davvero quest’anno. Ecco che cos’ha detto.

L’ottimismo è sempre stata la sua arma vincente, ma quest’anno deve esserci la svolta per lui e per la Juventus: solo così si può vincere in Europa. Secondo quanto riportato da Marca, riporta Tuttojuve, il portoghese ha fatto una promessa ai tifosi ed a tutta la squadra bianconera mentre ritirava un premio. Le sue parole caricano tutto l’ambiente.

Cristiano Ronaldo fa una promessa ai tifosi della Juventus

CR7 ha svelato che, secondo la sua opinione, non esiste “l’anno” di una squadra poiché se sei all’interno di un top club deve essere sempre i tuo anno. Per questo motivo non c’è la necessità di essere ossessionati dalla Champions League e dal vincerla, poiché una cosa è certa: la Juventus prima o poi la vincerà, se non quest’anno, fra due o tre anni se continuerà a lavorare in questo modo.

Insomma, la promessa di Cristiano Ronaldo è proprio questa: sicuramente prima o poi la Vecchia Signora tornerà ad alzare la coppa dalle grandi orecchie soprattutto se tutte le componenti continueranno su questa strada, a lavorare in questo modo. Magari con un pizzico di fortuna in più che non guasta mai.

Le aspettative di Ronaldo alla Juventus sono davvero altissime ed il giocatore ne è assolutamente consapevole, ma il suo ruolo è ben chiaro: coprire gli spazi e difendere il pallone, un po’ come accadeva al Real Madrid ai primi anni e in Nazionale. Insomma, CR7 è tornato più carico che mai.

