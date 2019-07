Marcelo alla Juve, il Real Madrid ha deciso il futuro del giocatore. Il terzino brasiliano lascerà i Blancos oppure no? Lo scenario e le ultimissime news.

Marcelo e la Juventus, un affare possibile e non soltanto un sogno di mezza estate. Il Real Madrid ha preso la sua decisione: vuole cedere il terzino brasiliano che non convince più la dirigenza, soprattutto dopo le pessime prestazioni di questo inizio di stagione nelle amichevoli. Certo, è calcio d’estate, ma i Blancos qualora arrivasse l’offerta giusta lo lascerebbero partire.

Marcelo alla Juve, Calciomercato: il piano di Paratici

Fabio Paratici studia la situazione e prova a capire quali potrebbero essere i margini di manovra. Cristiano Ronaldo vorrebbe portarlo a Torino, come ha già fatto capire alla Vecchia Signora, ma allo stesso tempo il nazionale brasiliano dovrebbe rinunciare ad una buona parte di ingaggio per rientrare nei piani economici e di budget dei bianconeri.

Inoltre, fattore non marginale, l’arrivo di Marcelo dovrebbe necessariamente coincidere con la partenza di uno dei terzini della Vecchia Signora attualmente presenti in rosa. L’indiziato numero uno al momento è Pellegrini, per cui si sta cercando una sistemazione in prestito, ma non è da escludere che il prescelto non possa essere Cancelo.

Insomma, Marcelo alla Juve è un nome caldo di questo calciomercato ma Paratici dovrà essere bravo a lasciare partire un esterno basso di difesa e convincere il ragazzo a ridursi lo stipendio. Il Real Madrid, alle condizioni giuste, lo lascerà partire.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK