Gonzalo Higuain al Napoli sarebbe probabilmente la notizia di calciomercato più incredibile di questa sessione e non solo. Il Pipita non ha lasciato un buon ricordo, ma starebbe pensando al ritorno.

Secondo alcuni esperti di mercato il ritorno di Higuain sotto l’ombra del Vesuvio è cosa praticamente impossibile, ma ci sono sempre delle possibilità che non vengono calcolate finchè non se ne parla concretamente tra le parti.

Higuain torna al Napoli, ecco la clamorosa indiscrezione

E’ notizia di oggi della clamorosa ipotesi per il mercato in entrata del Napoli: il ritorno di Gonzalo Higuain. Secondo quanto riferito da RaiSport Nicolas, fratello e agente del Pipita, avrebbe effettuato dei sondaggi per capire la fattibilità del ritorno in azzurro della punta della Juve.

Tra il Pipita e la tifoseria napoletana non c’è più il grande amore di un tempo, con il Presidente ancor meno e per queste due valide ragioni la possibilità che Higuain torni a vestire la maglia azzurra sono parecchio remote, ma nel calcio moderno tutto è possibile e non bisogna meravigliarsi di nulla. Polemiche, critiche e clamorosi colpi di scena, il calcio è diventato anche questo e questa possibile operazione di mercato sarebbe lo scenario perfetto.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK