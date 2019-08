In Audi Cup ha fatto parlare l’infortunio Coman col calciatore del Bayern Monaco costretto ancora una volta ad alzare bandiera bianca di fronte a un problema fisico importante.

La sensazione è che la sua carriera terminerà qui, tanto che il calciatore dopo essersi ripreso l’ultima volta aveva detto che in caso di nuovo lungo stop si sarebbe ritirato. Il calciatore in seguito a uno scontro con Foyth è rimasto a terra portandosi le mani al volto. Si teme la rottura del legamento crociato per il calciatore anche se al momento non c’è una diagnosi precisa.

Infortunio Coman, l’ex Juventus rischia la carriera

Caso vuole che qualche tempo fa alla Bild aveva specificato: “Dopo l’addio di Ribery e Robben abbiamo due esterni in meno. Questo vuol dire che non posso farmi male, devo rimanere sempre in forma”. Alla fine della gara il tecnico Niko Kovac ha ribadito: “Speriamo non sia niente di grave e che possa tornare presto ad allenarsi. Un altro infortunio lungo sarebbe per lui molto doloroso”.

Il calciatore francese era stato strappato dalla Juventus nel 2014 al vivaio del Paris Saint German. A Torino era rimasto solo un anno, collezionando 15 presenze senza mai segnare. Alla fine della stagione era stata siglata una clamorosa plusvalenza con il Bayern Monaco. L’augurio della redazione è che si possa riprendere presto.

