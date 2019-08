Video Debrecen Torino, highlights della partita Europa League

Video gol Debrecen Torino, ritorno preliminari Europa League questa sera alle ore 18:30. Gli highlights della partita e le azioni salienti: si parte da 3-0.

Debrecen Torino: Video Gol Partita Ritorno Europa League

Allo Stadio Nagyerdei il Debrecen prova l’impresa dopo essere andata ko per 3-0 contro il Torino alla gara d’andata dell’Olimpico. Gli uomini di Walter Mazzarri dovranno essere bravi a gestire una gara che soltanto loro possono perdere.

Il valore delle due formazioni non si discute, con i granata che dal punto di vista non solo tecnico ma anche tattico sono decisamente superiori rispetto agli avversari che, tuttavia, in casa, potranno far valere il fattore campo e trasformare in fortino il loro angolo di casa.

C’è grande attesa attorno alla nuova posizione di Zaza, provato non prima punta bensì esterno nel tridente, così come Berenguer, spostato più avanti e non sulla trequarti: esperimenti interessanti in vista della nuova stagione.

Debrecen Torino, le probabili formazioni

Ecco l’11 titolare di Walter Mazzarri che sfiderà il Debrecen. In avanti potrebbe essere provato Zaza esterno a sinistra nel tridente con Belotti e Berenguer.

A centrocampo, invece, spazio ad Ansaldi e De Silvestri come esterni offensivi, mentre in mezzo è ballottaggio tra Meité Rincon accanto a Baselli. In difesa confermatissimo Nnkoulou in mezzo, con Izzo e Bremer ai lati.

Debrecen (4-4-1-1): Nagy; Kusnyir, Pavkovics, Szatmari, Ferenczi; Szecsi, Toszer, Haris, Trujic; Varga; Garba. All. Herczeg

Torino (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meitè, Baselli, Ansaldi; Zaza, Belotti, Berenguer. All. Mazzarri

