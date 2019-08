Calciomercato Juventus: un obiettivo per rinforzare la difesa si accasa altrove. Paratici non è riuscito a convincerlo, adesso si valutano altri profili.

Sembrava uno dei profili più interessanti per quanto riguarda il rinforzo della difesa, tuttavia alla fine Dani Alves ha deciso di accasarsi altrove, in un campionato senz’altro meno competitivo. Il ritorno del talento brasiliano alla Juventus, dunque, non avverrà.

Calciomercato Juventus: Dani Alves al San Paolo ufficiale

L’ex esterno basso di difesa del Barcellona, con un breve ma significativo passato anche in bianconero, nelle ultime settimane era stato accostato alla Vecchia Signora salvo poi, nella giornata di ieri, vedere ufficializzato il suo passaggio fino al dicembre 2022 al San Paolo, in Brasile.

Dopo tantissimi anni in Europa, quindi, il ragazzo torna a casa e lo fa in un club in cui non ha mai giocato ma che lo ha voluto fortemente. Adesso la Juve dovrà necessariamente valutare profili alternativi a Dani Alves ed in tal senso qualcosa si sta muovendo.

Hysaj rimane il primo obiettivo per una questione di fattibilità, ma anche Bernat e Darmian sono piste percorribili, soprattutto la seconda per una soluzione low-cost.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK