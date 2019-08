Dybala, Juventus: incontro con Paratici e Nedved in diretta

E’ il giorno dell’incontro tra Paulo Dybala, Fabio Paratici e Pavel Nedved. La Juventus deciderà quale offerta accettare: Inter o Manchester United?

Ci siamo, quest’oggi è il grande giorno: in diretta ci sarà l’incontro tra Paulo Dybala ed i dirigenti della Juventus. Da una parte la Joya ed il suo entourage, dall’altra invece ci saranno Fabio Paratici ed il vice presidente Pavel Nedved. Sul piatto due offerte “e mezzo”: Inter, Manchester United ed il Tottenham.

Calciomercato Juventus: Dybala tra Inter e Manchester United

Al momento l’incontro è in corso ed i dirigenti bianconeri parleranno molto chiaro all’argentino numero 10 dei bianconeri: la sua cessione servirà solo ed esclusivamente per risanare le casse del club e per questioni di bilancio.

Ciò che però non è andato giù a Fabio Paratici ed a tutta la dirigenza sarebbe stato il contatto diretto tra Beppe Marotta e l’agente del ragazzo, pratica ritenuta scorretta da parte della società di Corso Galileo Ferraris.

Inoltre questo incontro servirà alla Juventus per cercare di convincere il ragazzo ad accettare il Manchester United. In questo modo Paratici potrà ultimare lo scambio con i Red Devils per Romelu Lukaku, il quale ha di fatto già accettato lo scambio con la Joya ed il trasferimento a Torino.

Ora la palla passa a Dybala che al momento non ha ancora deciso: per Sarri è un giocatore importante ma tutto sommato sacrificabile. Staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime ore ma l’incontro è decisivo per la pianificazione del futuro.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK