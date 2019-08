Juventus, Dybala contro Paratici: la Joya è furiosa!

Juventus: rientrato dalle vacanze, Dybala avrebbe dovuto incontrare Fabio Paratici e Maurizio Sarri, ma la Joya non l’ha fatto: è furiosa con il dirigente.

E’ proprio questa la sensazione che sembra trapelare dalla Continassa: la rabbia di Paulo Dybala nei confronti della Juventus, che starebbe cercando di piazzarlo altrove ad ogni costo contro la sua volontà, si sarebbe ben presto trasformata in un lungo silenzio.

Dybala furioso con la Juventus: incontro slitta

Paratici e Sarri cercheranno un dialogo ma aprire le sue difese non sarà facile: l’argentino sarebbe infatti molto deluso dall’atteggiamento dei bianconeri.

Il motivo dietro questo atteggiamento va proprio ricercato nel fatto che la Joya, che proprio ieri è rientrato a Torino, non vorrebbe lasciare i bianconeri, i quali tuttavia lo vedono come pedina di scambio per arrivare a Romelu Lukaku.

Il ragazzo, quindi, si sarebbe rinchiuso nella sua casa in un silenzio assordante: se la Juventus vorrà cederlo ai Red Devils, il Manchester United dovrà garantirgli un ingaggio elevato, 10 milioni di euro.

Inoltre non sarebbe piaciuto a Dybala il fatto che, oltre a proporgliene 8,5 a stagione, in caso di mancata qualificazione alla Champions League le cifre si abbasserebbero. Insomma, il caos è totale: il tavolo della Juve tra Dybala, Paratici e Sarri si potrebbe fare oggi.

