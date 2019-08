Sono ore decisive per lo scambio Dybala Lukaku tra Juventus e Manchester United. Per i bianconeri queste sono ore decisive: gli aggiornamenti.

Accadrà tutto nelle prossime 48 ore: tanto basta per capire quale sarà il destino di Paulo Dybala, se alla Juventus o al Manchester United. Il calciomercato della Premier League terminerà ufficialmente il 9 agosto ma sia i bianconeri sia i Red Devils hanno fretta di chiudere o quantomeno capire se l’affare potrà andare in porto. Lo scambio ci sarà o no?

Scambio Dybala Lukaku, Calciomercato Juventus: il piano

Al momento la situazione è questa: Lukaku, tramite il proprio agente per l’Italia Federico Pastorello, avrebbe già trovato l’accordo con la Juve da ormai qualche settimana.

Al contrario, Paulo Dybala non è ancora riuscire a trovare la quadra con gli inglesi. Alcuni tabloid inglesi parlano di una richiesta di 10 milioni di euro a stagione per la Joya, ma in realtà è da ridimensionare: la forbice, infatti, non è così ampia ma è da 10 (richiesta) e 8,5 (proposta).

Saranno giorni decisivi ma qualcosa potrebbe portare sulla cattiva strada questo affare: una vecchia vicenda relativa ai diritti d’immagine di Dybala che potrebbe portarlo in tribunale e pagare una maxi penale.

Entro 48 ore, ossia 2 giorni al massimo, lo scambio Dybala Lukaku si farà o no, ma la decisine dovrà essere presa.

