Calciomercato Juventus: Dybala e Mandzukic, destini incrociati

Al momento i due sono compagni di squadra ma il loro destino potrebbe portarli altrove: Paulo Dybala e Mario Mandzukic sono legati da un filo rosso ed il futuro sembra, per loro, presentare strade diverse. Uno dei due, infatti, potrebbe essere inserito nell’affare con il Manchester United per arrivare a Romelu Lukaku. Le ultimissime news sulla vicenda.

Calciomercato Juventus: Dybala e Mandzukic lasciano Torino?

Al momento soltanto uno dei due sembra essere destinato a lasciare la formazione della Vecchia Signora. Al momento la Joya è in stand-by per motivi legati alla sua volontà che, ad oggi, è poco chiara a differenza della punta belga dei Red Devils, che vuole solo la Serie A.

Al contrario, Mario Mandzukic sembrerebbe essere più propenso all’approdo in Premier League ma la Juve lo valuta tra i 10 ed i 15 milioni di euro. vLa Gazzetta dello Sport tuttavia propone un’altra ipotesi: scambio Dybala-Lukaku e poi, in separata sede, acquisto per circa 12 milioni di euro del croato.

Sogno possibile oppure fanta mercato? E’ presto per dirlo ma il loro destino sembra essere incrociato: tutto dipenderà dalla volontà della Joya e da quello che deciderà ci saranno conseguenze anche per il croato.

