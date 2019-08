Paulo Dybala lascia la Juventus? Calciomercato: i tifosi per farlo rimanere decidono di lanciare un hashtag su tutti i social e diventa virale.

#DybalaNonSiTocca: questo è l’hashtag lanciato dai tifosi della Juventus, un vero e proprio messaggio d’affetto nei confronti della Joya ed un chiaro messaggio per la società: non cedete il talento argentino. Paraciti e Nedved li ascolteranno?

Calciomercato Juventus: Dybala al Manchester United, le ultimissime

Come sappiamo, Dybala si sta allenando in casa sotto il consiglio della Juventus: in questo modo l’ex giocatore del Palermo avrà modo di pensare al suo futuro senza le numerose pressioni mediatiche che arrivano dall’esterno.

Per i tifosi, però, è incedibile: non vogliono che parta e si trasferisca al Manchester United. La realtà dei fatti, però, è diversa: Paratici e Nedved attendono soltanto il suo sì per dare il via allo scambio con Romelu Lukaku e portare la punta belga in Serie A, alla corte di Maurizio Sarri.

Questo fatto non farà senz’altro piacere ai numerosissimi sostenitori bianconeri i quali hanno già espresso il proprio parere: Dybala non si tocca.

