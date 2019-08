Lo scambio Cancelo Danilo tra Juventus e Manchester City si complica sempre più. Al momento, infatti, la trattativa di calciomercato è bloccata.

La Juventus si muove su molti fronti non solo per quanto riguarda il calciomercato in entrata, dove è già stato fatto parecchio, ma anche in quello in uscita. La situazione legata a Paulo Dybala ha subito un rallentamento, così come lo scambio tra Cancelo e Danilo con il Manchester City. Sarebbero insorti, infatti, alcuni problemi.

Scambio Cancelo Danilo, Calciomercato Juventus: tutto in stand-by

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, sarebbero insorti parecchi problemi in questo possibile scambio a causa di Danilo. Il terzino dei Citizens, infatti, per trasferirsi in bianconero avrebbe dovuto ridurre il suo stipendio: attualmente il ragazzo guadagna circa 5 milioni di euro e non vorrebbe arrivare a percepirne meno.

Per provare a far ripartire la trattativa tra le parti è entrato gioco anche l’agente Fabrizio De Vecchi, il quale è volato a Londra per altri impegni ma si ritaglierà un po’ di tempo per portare avanti questo affare che, al momento, sembra essersi arenato.

