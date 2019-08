Scambio Danilo Cancelo, Calciomercato: affare in chiusura

Lo scambio Danilo-Cancelo sembra essere sempre più vicino. Una trattativa che aveva riscontrato dei problemi nelle scorse ore per via di alcune indecisioni da parte dei due giocatori.

Joao Cancelo andrà a giocare al Manchester City con Danilo che vestirà la maglia della Juventus. Le due società stanno per trovare l’accordo definitivo per effettuare lo scambio.

Danilo-Cancelo, tutto pronto per lo scambio

Lo scambio di terzini tra Juventus e Manchester City si farà, questo è quanto ha anche dichiarato e fatto capire il giornalista di Sky Sport, Gianluca Di Marzio: “Dopo la salita ecco, forse, la discesa. Juventus e Manchester City stanno continuando a lavorare alla trattativa che dovrebbe portare Cancelo in Inghilterra e Danilo in Italia. Se nelle scorse ore permaneva una certa distanza in merito alle valutazioni dei due club sui giocatori oltre alle difficoltà da parte di Paratici di trovare un accordo economico con l’agente del terzino brasiliano,in questo momento l’affare sta procedendo sui binari giusti”.

“Nella giornata di domenica, o al massimo lunedì, è previsto un nuovo incontro fra il dirigente bianconero e il procuratore del classe 1991 a Londra – spiega l’esperto di mercato –. Un vertice che potrebbe portare alla chiusura. E’ da registrare un’apertura dello stesso Danilo alla Juventus per quanto riguarda il contratto, con i campioni d’Italia che gli hanno proposto un accordo più lungo anche se minore dal punto di vista delo stipendio (al momento ha tre anni di contratto con il City a 5 milioni di euro netti a stagione. Questi verrebbero spalmati dalla Juve su un lasso di tempo maggiore).

Adesso ai due club non rimane che sistemare le divergenze sulla valutazione del giocatore. Se in un primo momento ballavano circa 10 milioni (Il City lo valutava 30 milioni, la Juve 20) adesso la forbice si sta assottigliando. Le parti sono dunque molto più vicine”.

