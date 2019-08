Il calciomercato Juventus sembra portare una delusione ai tifosi bianconeri. Un affare che sembrava fatto infatti non andrà in porto.

Ormai sembra arrivato alla risoluzione l’affare che dovrebbe portare a Torino Danilo in campo di Joao Cancelo. Diverse fonti parlano di un Maurizio Sarri che ha dato il suo benestare alla trattativa, bocciando indirettamente il suo pupillo Elseid Hysaj. L’albanese era stato portato in azzurro proprio il tecnico dall’Empoli dove l’aveva fatto esordire in Serie A.

Calciomercato Juventus, fallisce un colpo che sembrava fatto

Secondo quanto riportato dal Sunday Express pare che sul calciatore sia ormai in pole il Tottenham di Mauricio Pochettino. Il difensore piace moltissimo anche alla Roma che però al momento è concentrata sulla ricerca di un attaccante di peso, Gonzalo Higuain nel mirino.

Hysaj è un giocatore polivalenti abile a saltare l’avversario e a giocare sulla corsia. Impiegato sia a destra che a sinistra indifferentemente è un ragazzo che è stato a lungo in orbita bianconera con l’agente che ha già svelato che lascerà la squadra azzurra per una nuova avventura.

