Neymar alla Juventus è una trattativa che si muove sottotraccia e che potrebbe far sobbalzare il calciomercato bianconero.

Davanti i bianconeri non hanno ancora fatto nulla, ma c’è ora la possibilità di vedere un colpo di scena incredibile. Sport parla di una possibilità importante però per il Barcellona che potrebbe prendere il calciatore in prestito dalla società alla quale lo aveva vinto per 222 milioni di euro.

Neymar alla Juventus? Calciomercato: possibilità in prestito

Attenzione perché la Juventus vede e sente tutto, quindi potrebbe intervenire per mettere a segno un colpo che sarebbe veramente straordinario. L’idea di poter affiancare Neymar a Cristiano Ronaldo dunque non è solo una trovata da giornale e potrebbe realizzarsi davvero.

Attenzione però perché a questo punto conterà moltissimo la volontà del calciatore che dopo Barcellona e Paris Saint German potrebbe anche avere voglia di provare le emozioni che offre il campionato di Serie A.

