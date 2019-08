Scambio Danilo-Cancelo, Calciomercato: ecco la svolta decisiva

Lo scambio Danilo-Cancelo sembra essere cosa fatta. Secondo alcune indiscrezioni arrivate dall’Inghilterra i due club avrebbero accellerato le operazioni che porterebbero Danilo a Torino e Cancelo a Manchester.

L’Inghilterra è di fatto una delle sedi operative per il mercato della Juventus. Infatti, mentre si complica lo scambio Lukaku-Dybala con il Manchester United, la Juventus ed il City sono pronte a chiudere lo scambio Joao Cancelo e Danilo.

Cancelo al City, Danilo alla Juventus

Il giornalista Sky, Gianlcua Di Marzio ha detto la sua, in base alle informazioni in suo possesso, sullo scambio tra Juventus e Manchester che porterebbe Cancelo in Premier e Danilo in Serie A: “Negli ultimi giorni c’è stato crescente ottimismo per il buon esito della trattati ma restavano da risolvere alcuni nodi importanti. Su tutti, le divergenze tra i due club riguardo riguardo alla valutazione del terzino dei Citizens. Dall’incontro di oggi tra le parti è arrivata però la fumata bianca: Cancelo vola in Inghilterra, Danilo più 30 milioni invece in direzione Juve. Trattativa ai dettagli, domani dovrebbe essere il giorno giusto per chiudere il primo scambio di mercato sull’asse Manchester-Torino”.

Secondo le ultime notizie arrivate da oltre Manica, sembrerebbe che sia stato proprio la volontà dei due tecnici, Guardiola e Sarri, a far accellerare le operazioni di scambio. Soprattutto l’allenatore spagnolo voleva avere in rosa il portoghese prima dell’inizio della Premier (8 agosto).

