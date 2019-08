Calciomercato Juventus, per Dybala spunta nuova offerta

Calciomercato Juventus, Paulo Dybala è nel mirino di un altro top club che presenterà un’offerta nei prossimi giorni. Il Manchester United è ormai lontano?

Nuovo colpo di scena che arriva dalla Francia che, se confermato, avrebbe del clamoroso: Paulo Dybala è sempre più lontano dal Manchester United. La Juventus vuole cedere il ragazzo, magari inserendo nell’affare che porterebbe Romelu Lukaku in bianconero, tuttavia adesso sembrerebbe essere arrivata una nuova offerta di un altro top club.

Calciomercato Juventus, Dybala al Psg: arriva l’offerta

L’offerta viene riportata da Canal +, riferisce Calciomercato.it, e dovrebbe essere di circa 60 milioni di euro. Una cifra che, tuttavia, se pensiamo al valore di mercato della Joya secondo i bianconeri (circa 80/85 milioni di euro) sembrerebbe un po’ bassa.

L’attaccante argentino classe 1993, lo ricordiamo, è tornato ad allenarsi insieme ai compagni alla Continassa dopo essere stato impegnato in Copa America quest’estate. Il suo rientro in gruppo, tuttavia, è stato posticipato per dare al ragazzo la possibilità di riflettere sul proprio futuro.

I Red Devils sembrano essere una pista ad oggi più fredda, mentre quella con il Psg sembra scaldarsi tutto d’un colpo: Leonardo è sempre stato un suo grande estimatore e per questo motivo un tentativo da parte dei parigini verrà fatto.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK