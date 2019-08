Calciomercato Juventus: Per Dybala nuova pretendente

Calciomercato Juventus: spunta una nuova pretendente per Paulo Dybala, con la Joya che è nel mirino di un altro club oltre al Manchester United.

Spunta una nuova pretendente per Paulo Dybala e non è il Manchester United. Come riportato da Calciomercatoweb.it, infatti, anche i “cugini” del Manchester City sarebbero interessati a portare a casa il talentuoso ragazzo argentino classe 1993.

Dybala al Manchester City, Calciomercato Juventus: una sola condizione

I Citizens di Guardiola proveranno a fare un tentativo per l’argentino, il quale piace parecchio ma per il momento l’affare non sembra essere la priorità per la compagine di Premier League.

Si deve smuovere infatti prima il mercato in uscita, con Lorey Sané che dovrà trasferirsi prima al Bayern Monaco: se prima il ragazzo classe 1996 non si muoverà, difficilmente si potrà iniziare una trattativa per la Joya.

Intanto il Manchester United continua il suo pressing per portarlo alla corte dei Red Devils, ma il ragazzo ex Palermo continua a rifiutare l’ingaggio proposto, considerato troppo basso per il momento da lui e dal suo entourage. La Juventus attende la svolta.

