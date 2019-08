Il calciomercato Juventus dovrebbe portare all’arrivo a Torino di un grande numero 9, l’attaccante del nuovo corso in grado di affiancare al centro del reparto Cristiano Ronaldo.

Sono sempre i soliti i nomi anche se le sorprese sono dietro l’angolo. Romelu Lukaku sembra essere definitivamente saltato con lo scambio con Paulo Dybala ormai sfumato. Attenzione a diverse situazioni last minute come Timo Werner sempre pronto a lasciare i Red Bull Lipsia.

Calciomercato Juventus, ecco chi sarà il numero 9!

A questo punto l’obiettivo numero uno è Mauro Icardi che potrebbe arrivare dall’Inter con uno scambio con Paulo Dybala. Un affare clamoroso di cui si è tornato a parlare dopo aver visto tramontare la possibilità di vedere la Joya al Manchester United.

I tifosi intanto fanno ferma opposizione, chiudendo la strada a una sua possibile cessione nel giorno del suo ritorno a La Continassa. Tra i nomi di calciatori sul mercato in vendita c’è sicuramente Edin Dzeko che piace molto a Maurizio Sarri, ma che è troppo in là con l’età. Senza dimenticare che Gonzalo Higuain può tornare utile come alternativa.

