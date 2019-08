Paul Pogba potrebbe tornare alla Juventus: ci sarà un incontro tra Paratici, Nedved e Raiola per decidere il suo futuro. Maxi operazione in vista.

La missione per riportare in Serie A Paul Pogba è ufficialmente partita. Il Manchester United, infatti, date le numerose difficoltà nella trattativa con il Real Madrid per il centrocampista, avrebbe di fatto riaperto la possibilità di un inserimento dei bianconeri, almeno secondo quanto riportato da Tuttosport.

Pogba alla Juve, Calciomercato: le contropartite tecniche

Sarebbero ben tre le contropartite tecniche da scambiare con i Red Devils in favore del mediano classe 1993. La prima potrebbe essere Mario Mandzukic, attaccante che, soprattutto in caso di partenza di Lukaku, potrebbe essere fondamentale per la buona riuscita dell’affare in quanto andrebbe ad occupare proprio il suo slot.

Il secondo potrebbe essere Blaise Matuidi, con il francese che è segnalato in uscita dalla Vecchia Signora a causa dell’abbondanza di interni a centrocampo; il terzo ed ultimo nome è quello di Paulo Dybala: la Joya, infatti, sarebbe colui che di fatto azzererebbe o quasi l’esborso economico da parte della Juventus per Pogba poiché i cartellini di fatto si equivalgono.

Nei prossimi quattro giorni l’affare dovrebbe chiudersi, o almeno questo è il sogno della società di Corso Galileo Ferraris: a breve, infatti, chiuderà il calciomercato della Premier League e per questo motivo la Vecchia Signora dovrà sbrigarsi a trovare la quadra con giocatore, agente e società.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK