Rugani lascia la Juventus? Calciomercato: Sarri alza la voce

Daniele Rugani piace all’Arsenal. Il difensore bianconera secondo indiscrezioni sembra essere sempre più vicino all’Arsenal. I Gunners vorrebbero il centrale, ma Sarri avrebbe detto di no.



L’Arsenal vuole Daniele Rugani. Il forte difensore della Juventus rischia di non trovare spazio nella nuova difesa di Mauruzio Sarri. De Ligt e Demiral oltre a Chiellini e Bonucci potrebbe mettere in discussione la sua permanenza in bianconero.

Rugani piace all’Arsenal, ma Sarri non ci sta

Daniele Rugani, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe salutare la Juventus e giocare all’Arsenal nella prossima stagione. Ma tutto sembra essere smentito dalla volontà di Maurizio Sarri, suo grande estimatore. E’ vero che a Londra stanno per cedere Koscielny e, per questo motivo, i gunners starebbero cercando un valido rinforzo per la difesa.

Rugani per la Juventus vale non meno di 40 milioni di euro. L’Arsenal avrebbe fatto capire di poter accontentare le richieste economiche della Vecchia Signora, ma nelle ultime ore sarebbe arrivato un categorico no da parte di chi lo ha già allenato ai tempi di Empoli e vorrebbe poterlo utilizzare ancora per migliorare la difesa juventina: Maurizio Sarri. Adesso si attendono comunicazioni ufficiali da parte delle due società.

