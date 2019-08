Calciomercato Juventus: Per Rugani arriva offerta irrinunciabile!

Calciomercato Juventus: dalla Premier League arriva un’offerta molto alta per Daniele Rugani, i bianconeri pensano alla cessione del difensore.

Sta per arrivare un’offerta davvero importante per Daniele Rugani, il difensore centrale della Juventus classe 1994 che è segnalato in uscita dai bianconeri dopo gli arrivi di De Ligt e Demiral. Per molti questa è considerata davvero irrinunciabile anche se non è ai livelli degli standard richiesti dalla Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus: Rugani al Wolverhampton dopo Cutrone?

Secondo quanto riportato dal Times, infatti, il Wolverhampton avrebbe puntato proprio lui, un altro giocatore italiano dopo aver acquistato Cutrone dal Milan. L’offerta sarebbe, se confermata, di circa 32,5 milion di euro che quest’anno più che mai sembra essere chiuso in difesa dai vari Bonucci, Chiellini, De Ligt e Demiral.

Su di lui, però, ci sono altri due club inglesi di Premier League: il primo è l’Arsenal, che avrebbe effettuato molto più di un semplice sondaggio per l’ex Empoli, ma anche il Manchester United, con i Red Devils che stanno aspettando da tempo un sostituto di Bailly infortunato.

Staremo a vedere che cosa farà Fabio Paratici, che è volato a Londra per chiudere una serie di trattative sia in entrata sia in uscita: ancora pochi giorni ed avremo tutti i tasselli al proprio posto.

