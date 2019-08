Calciomercato Juventus, caos cessioni: nessuno vuole andare via

Calciomercato Juventus: Paratici è nel caos, nessun calciatore vuole lasciare Torino e per questo anche il mercato in entrata è bloccato. Le ultimissime.

Nessuno vuole lasciare la Juventus. Il calciomercato in uscita negli ultimi anni, ma soprattutto in questa sessione, è diventato un vero e proprio problema per i bianconeri in quanto spesso si trovano difficoltà nella cessione di giocatori verso nuovi club.

Calciomercato Juventus: cessioni bloccate

Fatto salvo per Kean, Spinazzola e Cancelo, finiti rispettivamente all’Everton, Roma e Manchester City, tutti gli altri giocatori che per un motivo o per l’altro non rientrano più nel progetto bianconero non riescono a trovare una destinazione.

Mattia Perin dopo essere rientrato a causa di problemi fisici nelle visite mediche col Benfica, rimane parcheggiato in attesa di un nuovo club che possa farsi carico del suo ingaggio.

Daniele Rugani è conteso tra Arsenal e Wolverhampton, ma il mercato inglese chiude domani e c’è pochissimo tempo; Sami Khedira a causa dell’elevato ingaggio “spaventa” i compratori, Fenerbache su tutti, mentre Blaise Matuidi dopo un timido interesse di Psg e Monaco è stato proposto al Manchester United nell’affare-Lukaku, ma con scarsi risultati.

Mario Mandzukic non sembra convincere a pieno i Red Devils a causa della sua carta d’identità ingiallita, mentre Gonzalo Higuain continua a rifiutare la Roma per poter cercare di trovare il suo spazio all’interno delle rotazioni di Maurizio Sarri.

Insomma, fare mercato in queste condizioni non deve essere semplice per Fabio Paratici e Pavel Nedved che dovranno cercare di trovare la quadra e piazzare qualche colpo importante in uscita. Solo così il calciomercato in entrata della Juve potrà continuare, con un occhio sempre rivolto al bilancio.

