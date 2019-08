Per arrivare a Lukaku, Fabio Paratici ha pronte due strategie distinte. Il calciomercato Juventus si infiamma: sul piatto tantissimi giocatori.

E’ pronto un doppio piano da parte di Fabio Paratici per fare in modo che Romelu Lukaku arrivi alla Juve. Il dirigente e uomo mercato bianconero, infatti, nonostante l’intoppo causato da Paulo Dybala che non sembra essere proprio intenzionato ad accettare il trasferimento al Manchester United, non vuole demoralizzarsi e per questo motivo prepara due piani di riserva.

Calciomercato Juventus: Per Lukaku pronti tre giocatori

I bianconeri possono contare su un parco giocatori davvero invidiabile da poter mettere sul piatto, ma la prima opzione sembrerebbe essere un’altra: Paratici, infatti, secondo quanto riportato da Tuttosport, confiderebbe ancora nel fatto che la Joya cambi idea e si convinca ad accettare la Premier League anche se l’ingaggio in questione proposto dai londinesi non lo soddisfa a pieno.

Qualora questa ipotesi, come è sempre più probabile soprattutto dopo l’inserimento del Tottenham, dovesse naufragare, ecco allora che la Vecchia Signora metterà sul piatto tre giocatori.

Il primo è Mario Mandzukic, con il croato che andrebbe a sopperire la partenza di Lukaku in maniera lineare, ma non solo: Blaise Matuidi, soprattutto se Pogba dovesse partire, rappresenta ad oggi un eccellente sostituto, così come Daniele Rugani potrebbe esserlo per prendere il posto dell’infortunato Bailly.

Insomma, le carte da giocare non mancano per la Juventus che vuole smuovere questo calciomercato consegnando a Maurizio Sarri un altro top player. Ci riuscirà? Staremo a vedere.

