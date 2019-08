Joao Cancelo ha commosso la Juventus con un messaggio inaspettato con cui ha deciso di salutare la squadra in vista del suo nuovo impegno.

Pronto a volare verso il Manchester City ha specificato: “Nella vita cresciamo, viviamo e impariamo. Piangiamo e gioiamo. Questo è quello che ho vissuto qui, sono stato in grado di giocare con i migliori. Sono migliorato, ho esultato dentro ogni taglio, tiro, assist obiettivo. Porterò per sempre con me il rispetto che ho per tutti voi. E’ stato un piacere Vecchia Signora. Grazie di tutto”.

Cancelo commuove la Juventus, il messaggio sui social

I tifosi intanto hanno grande paura che il calciatore possa riservarsi un rimpianto con la possibilità che al City riesca a fare il suo definitivo salto di qualità.

Cancelo è un calciatore di assoluto livello, però non è riuscito a fare il salto di qualità, risultato decisamente negativo dal punto di vista difensivo. Al suo posto è arrivato Danilo, brasiliano che è molto europeo come caratteristiche.

