Danilo Juventus, visite mediche in corso: programma giornata e dettagli

Danilo Juventus, ormai è ufficiale: il primo giorno in bianconero del terzino inizia oggi con le visite mediche. Il programma della giornata e dettagli.

E’ ufficialmente iniziato il primo giorno in bianconero per Danilo. Il terzino, proveniente dal Manchester City grazie allo scambio che ha portato Cancelo alla corte dei Citizens, è sbarcato ieri pomeriggio in Italia, è arrivato alle ore 8:47 al JMedical di Torino dove, prima di entrare in clinica, si è fermato a firmare i primi autografi ed a ricevere il calore dei tifosi.

Danilo Juventus, visite mediche e dettagli trasferimento

Primi selfie e foto di rito per il terzino brasiliano che è arrivato in camicia bianca e jeans a questo suo primo appuntamento con la sua nuova squadra, la Vecchia Signora. Una volta terminate le visite mediche ci sarà la firma del contratto e poi sarà tutto ufficiale.

Intanto sono state rese note le cifre di trasferimento ufficiali: la Juventus ha acquistato Danilo in uno scambio con Joao Cancelo, un vero e proprio scambio di cartellini a cui, tuttavia, il City ha aggiuto anche 28 milioni di euro come conguaglio economico in favore della società di Corso Galileo Ferraris.

Il cartellino del nei juventino è stato valutato infatti circa 37 milioni di euro, mentre quello del neo calciatore dei Citizens 65 milioni di euro, con una plusvalenza interessante da parte dei bianconeri che trovano all stesso tempo denaro nelle proprie casse ed un ruolo, quello del terzino destro, ancora coperto. Il tutto con un’unica operazione. Vedremo se il campo darà ragione a Paratici o a Guardiola.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK