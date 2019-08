Mattia Perin lascia la Juventus? Dopo non aver passato le visite mediche con il Benfica arriva una nuova offerta dalla Francia: futuro in Ligue 1?

Il futuro di Mattia Perin è sempre più incerto. Il portiere classe 1992, dopo un anno passato alle spalle di Szczesny, sembrava ormai ad un passo dal vestire la maglia del Benfica ma il suo trasferimento in Portogallo è saltato improvvisamente a causa di problemi non meglio specificati durante le visite mediche. Tornato a Torino, per lui si potrebbe prospettare un futuro in Ligue 1.

Perin al Monaco? Calciomercato Juventus: le cifre

Il Corriere Dello Sport riferisce di una possibilità piuttosto concreta che porta l’ex estremo difensore del Genoa al Monaco. Non sarà facile chiudere la trattativa adesso, soprattutto dopo gli eventuali problemi fisici che ne hanno bloccato di fatto il trasferimento in Primeira Liga, tuttavia la compagine del Principato sembrerebbe essere disposta a fare un tentativo.

La formula di trasferimento sarà quella del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a circa 15 milioni di euro, la stessa che di fatto avrebbe dovuto garantire il Benfica qualora le visite mediche fossero andate a buon fine.

Perin nel frattempo attende sviluppi ben consapevole che, dopo il rientro di Buffon, per lui alla Juve i tempi sono ormai finiti.

