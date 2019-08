Video Juventus Novara, highlights della partita: gol di Higuain

Il video Juventus Novara ci racconta gli highlights della partita amichevole che vede i bianconeri impegnati per la preparazione estiva.

I bianconeri sono passati in vantaggio grazie a un gol di Gonzalo Higuain che è sembrato davvero in grande forma. Il Pipita continua a lottare per rimanere a Torino anche se la sua situazione futura rimane piuttosto ingarbugliata. Il video dei gol si può vedere sulla pagina Twitter della società, di seguito il gol del Pipa.

Higuain scores to put Juve 1-0 up in the training match against Novara. ⚽️ pic.twitter.com/Q07e5TK1Oq — JuventusFC (@juventusfcen) 7 agosto 2019

Anche Cristiano Ronaldo è stato tra i protagonisti, giocando una grande partita e dimostrando di essere calciatore di altissimo livello. Il portoghese è un ragazzo dotato di grandissima personalità, questo lo sapevamo, ma vederlo sempre così attaccato alla maglia anche durante le amichevoli sicuramente emoziona il pubblico bianconero.

