Calciomercato Juventus: un giovane difensore bianconero è diventato subito l’oggetto del desiderio di moltissime formazioni di Serie A.

Non ha fatto nemmeno in tempo a godersi l’arrivo in bianconero che il suo futuro potrebbe ben presto essere altrove. Ci sono moltissime richieste per lui da almeno tre club di Serie A che vorrebbero accaparrarsi uno dei giovani difensori più interessanti di tutto il campionato.

Calciomercato Juventus: Pellegrini vicinissimo al Cagliari

Il nome in questione è quello di Luca Pellegrini, terzino arrivato in estate all’interno dello scambio che ha portato contestualmente Leonardo Spinazzola a vestire la maglia della Roma.

Per l’esterno basso di difesa, però, la permanenza in bianconero non è affatto scontata: c’è la possibilità, infatti, che il giovane venga girato in prestito altrove così da poter trovare più spazio e proseguire il suo percorso di crescita.

Su di lui ci sono ben tre club: il primo è il Cagliari, formazione in cui il ragazzo ha militato per sei mesi l’anno scorso. Proprio i sardi sono davvero molto vicini all’acquisto in prestito secco del ragazzo, che libererebbe uno slot sulla corsia sinistra dei bianconeri.

Più sullo sfondo ma non ancora completamente tagliati fuori dai giochi ci sono anche Udinese ed Atalanta.

