Per portare Mauro Icardi alla Juventus, Paratici e Nedved sono pronti a presentare una doppia offerta all’Inter: ecco quali sono le due strade percorribili.

Dopo aver visto sfumare sotto gli occhi Romelu Lukaku, per la Juventus è tempo di cercare un’altra prima punta di livello ed il secondo nome sulla lista è Mauro Icardi. L’attaccante dell’Inter, ormai totalmente fuori dal progetto nerazzurro del presente e del futuro, vuole solo il bianconero e per lui Paratici ha pronta una doppia offerta per convincere i nerazzurri a lasciarlo partire.

Icardi alla Juventus, Calciomercato: doppia offerta pronta

I bianconeri stanno pensando, secondo quanto scrive Tuttosport, ad una doppia proposta. La prima è quella di una cessione a titolo definitivo, ma solo e soltanto nel momento in cui si sbloccherà l’affare che porterà Paulo Dybala al Psg, il quale a sua volta dovrebbe svoltare solo e soltanto nel momento in cui Neymar si trasferirà altrove.

In tutto questo gioco di incastri, Icardi rappresenterebbe soltanto una delle pedine, strettamente dipendente da tutte le altre, anche se i bianconeri non sembrerebbero molto convinti ad acquistare a titolo definito un calciatore della concorrenza, rafforzandola dal punto di vista economico.

Da qui la seconda opzione, low cost se vogliamo, ma da effettuare solo e soltanto negli ultimissimi giorni di calciomercato: chiedere Icardi all’Inter in prestito con diritto di riscatto.

Quest’opzione sarebbe infatti utile e conveniente ad entrambe le formazioni: la Juventus risolverebbe la spinosa questione prima punta con una spesa minima, mentre i nerazzurri si libererebbero di un ingaggio pesante in aggiunta ad un calciatore ormai totalmente fuori dal progetto futuro.

