Le probabili formazioni Juventus Atletico Madrid di International Champions Cup: in questa terza ed ultima amichevole Sarri schiera tre novità.

L’avventura in International Champions Cup della nuova Juve di Maurizio Sarri è stata tutto sommato positiva: dopo la pessima prestazione contro il Tottenham all’esordio, complice soprattutto nel primo tempo complici le gambe che proprio non giravano, nel secondo incontro con l’inter di Antonio Conte le note positive si sono viste eccome.

Quest’oggi per i bianconeri ci sarà un’altra amichevole del 2019 molto importante che servirà come test per moltissimi giocatori, a cominciare da Gonzalo Higuain: il Pipita, infatti, è sempre più vicino alla permanenza ed il fatto che probabilmente partirà titolare è senz’altro un segnale da parte del tecnico toscano, o forse semplicemente vuole testarlo fino in fondo.

Le probabili formazioni di Juve Atletico Madrid le sveliamo qui sotto, mentre ci sono buone notizie per lo streaming gratis della partita.

Probabili Formazioni Juventus Atletico Madrid, amichevole: Sarri lancia tre giocatori

Ci saranno tre novità molto importanti, una per reparto, in casa Juventus. Nel consueto 4-3-3 di stampo Sarri, Szczesny sarà tra i pali, De Sciglio sarà la prima novità, o meglio la prima conferma, in difesa come terzino destro, mentre in mezzo è ormai confermata e consolidata la coppia composta da Bonucci e De Ligt, con Alex Sandro a completare il reparto.

In mediana spazio per Emre Can, che quest’anno è chiamato a fare il salto di qualità, con Pjanic in cabina di regia e la seconda novità: Rabiot. Il francese dovrà mostrare altri progressi al suo allenatore.

In attacco invece consueto tridente composto dagli intoccabili Bernardeschi e Cristiano Ronaldo ai lati, con l’ultima novità di Maurizio Sarri che ha il sapore di conferma: Gonzalo Higuain. Mario Mandzukic, quindi, si accontenterà della panchina.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Lodi; Koke, Llorente, Saul, Lemar; Joao Felix. Morata. All. Simeone.

