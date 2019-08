Dove si vede la partita Juventus Atletico Madrid in diretta streaming live oggi, 10 agosto 2019. L’ultima partita dell’Icc dove si vede in tv?

Si chiude quest’oggi il cammino all’interno dell’International Champions Cup per la formazione di Maurizio Sarri. Dopo la vittoria ai rigori con l’Inter e la sconfitta contro il Tottenham, questo tardo pomeriggio alle ore 18:00, questo l’orario, si giocherà Juventus Atletico Madrid.

In molti si chiedono dove si gioca in quanto lo stadio in cui avverrà la partita non sarà né quello di Torino né tanto meno quello spagnolo, bensì un campo neutro come la Friends Arena di Stoccolma.

La Vecchia Signora dovrà cercare di uscire a testa alta da questa competizione ricordando che, in questa terza partita della nuova stagione 2019, moltissimi italiani la guarderanno in tv.

Ecco come vedere questo incontro in diretta tv Sportitalia e in streaming live gratuito. Come sempre a pochi minuti dalla partita pubblicheremo sul nostro sito le formazioni, mentre al termine le pagelle.

Juventus Atletico Madrid 2019: diretta tv in chiaro?

La partita Juve Atletico Madrid di International Champions Cup sarà visibile in chiaro su Sportitalia, canale 60 del Digitale Terrestre, per la gioia di tutti i tifosi della Vecchia Signora che non possiedono un abbonamento a Sky, il quale per oggi non sarà necessario.

Questa nuova stagione 2019 in tv per tutti gli appassionati di calcio internazionale è davvero ricca di grandi novità in quanto il canale di Michele Criscitiello ha trasmesso in diretta gratis tutte le gare di questa interessante competizione estiva che è l’Icc.

Juve Atletico Madrid diretta live streaming gratis

In molti si chiedono come vedere Juve Atletico Madrid 2019 in streaming free, ossia gratis. La risposta a questa domanda, a differenza di altre volte, è che per oggi è possibile farlo senza ricorrere a siti illegali.

La diretta streaming di Juve Atletico sarà possibile vederla sul sito ufficiale di Sportitalia: il canale di Michele Criscitiello, infatti, trasmetterà la gara, oltre che in televisione, anche sul proprio sito in modo tale da fornire un servizio completo a 360 gradi a tutti gli appassionati di calcio e tifosi bianconeri.

Probabili Formazioni Juve Atletico Madrid 2019 Icc

Qualche cambio ci sarà tra le fila della Juventus, che darà spazio a De Sciglio in difesa, con Bonucci e De Ligt in mezzo, mentre Alex Sandro completerà il reparto davanti al solito Szczesny. Dal 1′ dovrebbe partire nella formazione titolare anche Emre Can, con Rabiot e Pjanic a completare il reparto. In avanti invece Higuain sarà la punta centrale, con Bernardeschi e Cristiano Ronaldo ai suoi lati.

Dall’altra parte ci sarà il solito 4-4-2 di Simeone in cui spicca l’ex di turno Alvaro Morata come prima punta accanto a Joao Felix.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Gimenez, Lodi; Koke, Llorente, Saul, Lemar; Joao Felix. Morata. All. Simeone.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK